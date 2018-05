Fußfessel für Harvey Weinstein

Harvey Weinstein erscheint am frühen Morgen. Es ist gegen 7.30 Uhr Ortszeit, als der Filmmogul in Begleitung von Anwälten an den wartenden Fernsehkameras vorbeischreitet und eine New Yorker Polizeistation betritt. Der 66-Jährige wirkt blass, aber er lächelt, in der Hand hält er zwei Bücher. Es wird...