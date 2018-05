Zwei Berlinerinnen bieten Zelt auf Balkon als WG-Zimmer an

Dass es in deutschen Großstädten ziemlich kurios sein kann, eine Wohnung zu suchen, ist hinlänglich bekannt. Gerade in Berlin passieren bei der Suche nach Zimmern und Wohnungen in aller Regelmäßigkeit seltsame Dinge. Zum Beispiel eine Wohnungsbesichtigung mit 800 Menschen.Richtig bizarr wird es...