Darmstadt: Mehr als 80 Festnahmen nach Attacke auf Polizisten

Eine Menschenmenge hat in Darmstadt in der Nacht auf Sonntag Polizisten attackiert. 15 Beamte seien verletzt und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Zwei Beamte befanden sich zu diesem Zeitpunkt wegen ihrer Verletzungen in einer Klinik....