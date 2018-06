Umfrage: Viele Deutsche haben am Tag kaum Zeit für sich

Hamburg Etwa 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben laut einer Umfrage nach eigenen Angaben täglich weniger als eine Dreiviertelstunde Zeit zur freien Verfügung. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift "Tina" hervor. Gefragt wurde auch nach den größten Zeitfressern oder Hindernissen an sogenannter Me-Time (Zeit für sich): Dabei werden Haushaltsarbeiten an erster Stelle gesehen (von 47 Prozent), es folgen das Internet und Social Media (31 Prozent).