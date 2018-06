Mordfall Susanna (14): Was wir wissen und was nicht

Rund drei Wochen nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz beschäftigen sich die Landtage in Hessen und Rheinland-Pfalz mit den Ermittlungen der Polizei in dem Fall. Die Schülerin war Ende Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht worden. Tatverdächtig ist der Iraker Ali B. Er sitzt...