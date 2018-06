Im Video: Was für eine Legalisierung von Cannabis spricht

Cannabis-Cookies, Cannabis-Chips oder Cannabis-Eis – es gibt jede Menge Arten, die Hanf-Pflanze zu konsumieren. Doch sobald der Wirkstoff THC enthalten ist, kann man die Produkte nicht legal kaufen. Zumindest, so lange man kein Rezept für medizinisches Marihuana hat. So ist die Gesetzeslage in...