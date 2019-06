Sommeranfang 2019: Fünf Fakten zum längsten Tag des Jahres

Für die Meteorologen begann der Sommer schon am 1. Juni, doch der kalendarische Sommer ist an diesem Freitag, 21. Juni. Der Tag der Sonnenwende begründet viele Mythen – doch was geschieht wirklich an diesem längsten Tag des Jahres? Die Fakten im Überblick.• Der Sommer beginnt am 21. Juni – oder?In...