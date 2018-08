Über Bord: Britin überlebt zehn Stunden in Adria

London Mit Hilfe von Singen und Yoga-Fitness hat eine vom Kreuzfahrtschiff ins Mittelmeer gestürzte Urlauberin zehn Stunden im Wasser überlebt. Die Britin war am Samstagabend von der "Norwegian Star" in die Adria gefallen, wie das kroatische Innenministerium in Zagreb berichtete. Die genaue Ursache ist noch unklar. "Allem Anschein nach war sie betrunken", zitierte die britische Zeitung "Daily Mail" einen Passagier. Die Frau soll demnach vom siebten Deck gestürzt sein.