George Clooney ist bestverdienender Schauspieler

New York Hollywood-Star George Clooney ist laut US-Magazin "Forbes" der derzeit bestverdienende Schauspieler weltweit. Clooney hat Schätzungen des Magazins zufolge in den vergangenen zwölf Monaten 239 Millionen Dollar eingenommen, wie "Forbes" berichtete. Den Großteil davon verdiente er aber nicht durch Schauspielerei, sondern durch den Verkauf einer Tequila-Firma, die er vor ein paar Jahren gemeinsam mit zwei Partnern eröffnet hatte. Auf Rang zwei landete der frühere Profi-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson, bekannt aus Filmen wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel" mit einem Millionenpublikum.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder