Waldbrand in Brandenburg: Mehrere Dörfer evakuiert

Rund 50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Berlin breitet sich ein Waldbrand in Brandenburg rasant aus – drei Dörfer mit Hunderten Bewohnern wurden am Donnerstagabend evakuiert. Am Abend brannte bereits eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.Betroffen ist ein Gebiet südlich von Potsdam. Die...