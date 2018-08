Löscharbeiten in Wäldern bei Berlin gehen weiter

Treuenbrietzen Die Löscharbeiten in den Wäldern südwestlich von Berlin dauern auch zu Wochenbeginn an. "Wir haben noch einmal viele Kräfte angefordert", sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Sie rechne damit, dass der riesige Waldbrand vor den Toren der Hauptstadt die Feuerwehren noch gut eine Woche beschäftigen werde. "Leider ist kein Regen in Sicht." Nach ihren Angaben flammt das Feuer immer wieder auf. "Wir haben noch jede Menge Glutnester." Es brennt seit Donnerstag. Am frühen Abend löschten noch rund 450 Einsatzkräfte Glutnester auf einer Fläche von 350 Hektar.

