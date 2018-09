Kindesmissbrauch: Schwimmlehrer vor Landgericht Baden-Baden angeklagt

Er soll sich während des Schwimmunterrichts im Schwimmbecken oder auch in der Umkleidekabine an den Kindern vergangenen haben: Von diesem Mittwoch an steht ein 34-jähriger Mann in Baden-Baden vor dem Landgericht, der 37 Mädchen teils schwer missbraucht haben soll. Eines der jüngsten Kinder war erst...