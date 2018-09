Das sind die besten Bilder des Tages

Montag, 24. September: Umgeknickte Bäume liegen in einem Waldstück bei Brünlos in Sachsen. Sturmtief „Fabienne“ hat am Sonntag ein Todesopfer gefordert und große Schäden in Süd- und Mitteldeutschland verursacht. Wichtig, witzig, schön, traurig, skurril: Diese Fotos erzählen spannende Geschichten aus der ganzen Welt – sie sind unsere Bilder des Tages.

Foto: Bernd März / dpa