Udo Lindenberg überlebte 4,7 Promille

Kultrocker und Musiklegende Udo Lindenberg (72) wäre vor 18 Jahren beinahe an einer Alkoholvergiftung gestorben. So schildert es Autor Thomas Hüetlin in der neuen Lindenberg-Biografie, an der auch Protagonist Lindenberg selbst mitgearbeitet hat. So soll sich der Künstler im Jahr 2000, nach dem...