"Der Rhein": Älteste Lok Deutschlands bleibt wohl für immer im Rhein verschwunden

Die geplante Bergung der mit 166 Jahren wohl ältesten Dampflok Deutschlands aus dem Rhein ist den Organisatoren zufolge gescheitert. Die Lok liege nicht an der vermuteten Stelle bei Germersheim in Rheinland-Pfalz, teilte Wolfhard Neu vom Bergungsunternehmen OHF am Dienstag nach einer großflächigen...