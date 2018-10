Schuldfähig oder nicht? Strafmaß von Siegaue-Vergewaltiger wird verkündet

Ist er schuldfähig oder nicht? Für die Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue ist der 32 Jahre alte Angeklagte bereits verurteilt worden, aber welche Strafe er bekommt, wird sich erst am Freitag zeigen. Dann will das Bonner Landgericht das Strafmaß verkünden. Eine andere Kammer des Gerichts...