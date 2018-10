Washington US-First Lady Melania Trump fühlt sich öffentlich bloßgestellt. "Ich könnte sagen, ich bin die am meisten gemobbte Person auf der Welt", sagte Trump in einem Interview des Senders ABC News. Auf Nachfrage schränkte sie ein: "Eine der am meisten gemobbten Personen der Welt. Wenn Sie sich anschauen, was Leute über mich sagen." Während ihrer gerade beendeten Afrika-Reise - der ersten als First Lady ohne den Präsidenten an ihrer Seite - hatte Melania Trump sich sehr einsilbig gezeigt.

