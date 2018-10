Stade: Mädchen von Zug erfasst und getötet

Am Bahnhof Stade in Niedersachsen ist eine 16-jährige von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, habe das Mädchen am Montagmittag mit seinem Fahrrad einen Bahnübergang passiert, nachdem ein Zug durchgefahren sei – bei noch geschlossener Schranke. Genau in diesem Moment sei...