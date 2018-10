Schwerer Herbststurm steht bevor

Offenbach Nach Sturmtief "Fabienne" vor vier Wochen steht Deutschland der nächste große Herbststurm bevor. Vor allem auf den Nordfriesischen Inseln drohen ab morgen orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Laut Deutschem Wetterdienst bläst der Wind auch an der Küste und in den höheren Mittelgebirgslagen in den kommenden Tagen mit einer Stärke von 8 bis 9. Zugleich gehen die Temperaturen weiter zurück auf Werte zwischen 9 und 14 Grad. Nur am Oberrhein werden noch 17 Grad erwartet.

