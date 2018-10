Astronaut Scott Kellys Buch "Endurance" auf Deutsch erschienen

Der US-Astronaut Scott Kelly verbrachte 2015/16 fast ein ganzes Jahr auf der Raumstation ISS – er ist mit 520 Tagen im All der erfahrenste Astronaut der Nasa. Nur zehn Tage nach seiner letzten Landung kündigte er an, die Raumfahrtbehörde mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Über sein Leben im All...