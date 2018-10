Wuppertal: Fremdes Kind vor Zug gezogen - Mann muss in Psychiatrie

Im April war ein 24-jähriger mit einem fremden Kind vor einen Zug in Wuppertal gesprungen. Nun steht fest: Der Mann muss in die Psychiatrie. Es sei völlig klar, dass „eine Gemeingefährlichkeit auf unabsehbare Zeit“ vorliege, begründete das Landgericht Wuppertal am Donnerstag sein Urteil.Unter den...