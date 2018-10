Yosemite Nationalpark: Paar stürzt von Felsen im in den Tod

Im Yosemite Nationalpark in den USA ist ein Paar von dem Aussichtspunkt Taft Point in den Tod gestürzt. Das teilte der Park in Kalifornien mit. Der klippenartige Felsen liegt 2300 Meter hoch und bietet atemberaubende Aussichten, etwa auf den berühmten Kletterfelsen El Capitan.Der Mitteilung zufolge...