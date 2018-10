Flugzeugabsturz in Indonesien: Maschine von Lion Air mit über 180 Passagieren stürzt ins Meer

In Indonesien ist am Montag ein Flugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt. Wahrscheinlich hat niemand von ihnen überlebt.Die Maschine des Billigfliegers Lion Air ist kurz nach dem Start um 6.20 Uhr (Ortszeit, 0.20 Uhr unserer Zeit) auf dem Flughafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta...