Betrunkener nimmt Mann statt Frau mit aufs Zimmer

Er lief unbekleidet im Hotel herum, urinierte an die Wand und warf dabei eine Angestellte um. Ein betrunkener 41-Jähriger randalierte am Sonntagmorgen in einem Hotel nahe der Freiburger Innenstadt. Die Polizei musste anrücken.Die Beamten wollten ihrer Pressemitteilung zufolge zunächst einmal...