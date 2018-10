Nasa-Sonde so nah an der Sonne wie kein Raumschiff zuvor

Washington Rekord für die Nasa: Die im August gestartete Sonde "Parker Solar Probe" ist so nahe an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor. Die Sonde sei näher als 42,7 Millionen Kilometer an die Sonne herangerückt, teilte die Nasa mit. Damit habe sie den im April 1976 aufgestellten Rekord der deutsch-amerikanischen "Helios 2"-Sonde gebrochen. Die "Parker Solar Probe" soll in den kommenden Jahren die Sonne in großen elliptischen Bahnen umkreisen und dabei die äußere Schicht der Sonnenatmosphäre durchqueren.