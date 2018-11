Feine Sahne Fischfilet schenkt Kindern von AfD-Fans Karten

Die Band Feine Sahne Fischfilet spielt am Sonntag ein bereits ausverkauftes Konzert in Dessau. Doch für ein paar spezielle Fans hat die Band noch Gästelistenplätze frei gemacht. Und das dürfte die Eltern dieser Special-Guests nicht freuen.Denn die Band will die letzten Karten ausschließlich an...