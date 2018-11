Drei neue Millionäre - Eurojackpot wieder nicht geknackt

Helsinki Erneut hat niemand aus den 18 europäischen Teilnehmerländern den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot geknackt. Damit gibt es in der nächsten Woche erneut die Chance, auf einen Schlag sehr reich zu werden, wie Westlotto am Abend mitteilte. Bei der Ziehung in Helsinki wurden die Gewinnzahlen 8, 32, 34, 46 und 49 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 5 gezogen. Der Hauptgewinn wird kommende Woche erneut bei 90 Millionen Euro liegen. Die zweite Gewinnklasse sorgte für drei neue Millionäre. Die Gewinner stammen laut Westlotto aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie erhalten jeweils gut 7,5 Millionen Euro.

