Oliver Pocher tritt zum ersten Mal mit Freundin Amira Aly auf

An Oliver Pochers Seite gibt es eine neue Frau: Amira Aly heißt die 26-jährige Österreicherin. Bei einer Benefiz-Gala am Samstagabend präsentierte sich der Moderator das erste Mal mit dem Model in der Öffentlichkeit. Am Rande der Gala in München verriet Amira Aly, dass die beiden sich schon vor...