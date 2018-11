Tel Aviv Ein Brief des Physikers Albert Einstein an seine Schwester Maja ist in Jerusalem versteigert worden. Bei der Auktion kam das Schreiben für umgerechnet knapp 28 400 Euro unter den Hammer, teilt das Auktionshaus Kedem mit. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt. Auch der Verkäufer wurde nicht genannt. Einstein habe in dem Brief bereits 1922 auf die Schwierigkeiten für Juden in Deutschland verwiesen.

