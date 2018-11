Geflügelbetriebe gesperrt: Verdacht auf verunreinigtes Futter

In insgesamt fünf Bundesländern sind 34 Geflügelbetriebe gesperrt worden. Es besteht der Verdacht auf verunreinigtes Futter. Belastetes Mastgeflügel sei zunächst bei routinemäßigen Kontrollen in einem Schlachtbetrieb in Ostwestfalen festgestellt worden, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und...