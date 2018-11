Frau stiehlt sich aus Altenheim – weil sie Party machen will

Die Suche nach einer vermissten Frau hatte für Polizisten in Rheinland-Pfalz am Samstag ein Happy End. Die Beamten waren von einem Seniorenheim in der 20.000-Einwohner-Gemeinde Germersheim alarmiert worden, weil eine Bewohnerin nicht von ihrem täglichen Spaziergang zurückgekehrt war. Die große...