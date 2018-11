Unwetter auf Kanaren: Wellen reißen mehrere Balkone mit sich

Besonders Teneriffa hat es erwischt: Heftige Unwetter sind am Wochenende über die Kanaren hinweg gezogen. Auf Teneriffa wurden nach Angaben der „Teneriffa News“ 65 Häuser so schwer beschädigt, dass sie geräumt werden mussten. Die Anwohner wurden demnach in Notunterkünften untergebracht. „El...