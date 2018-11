Polizei nimmt Bewaffneten an Bochumer Tankstelle fest

Bochum Die Polizei hat den Bewaffneten in Bochum festgenommen, der seit dem Morgen eine Tankstellenmitarbeiterin in seiner Gewalt hielt. Die Frau ist unverletzt und in Sicherheit. Auch der Festgenommene ist unverletzt. Von der Polizei hieß es vorher, die Hintergründe der Tat im Stadtteil Langendreer seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen.