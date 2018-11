Klimaforscher messen neuen Rekord bei Treibhausgasen

Genf Die Konzentration der klimaschädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre ist so hoch wie noch nie. "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt", warnt die Weltwetterorganisation in ihrem jährlichen Bericht. Ohne rapide Verringerungen von CO2 und anderen Treibhausgasen werde der Klimawandel immer stärkere zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben. Die Chance, noch einzugreifen, sei fast vertan.

