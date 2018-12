Freude über Entlassung - dann Schlägerei unter Patienten

Achim Zwei Männer haben ihre bevorstehende Entlassung aus einem Krankenhaus im niedersächsischen Achim mit reichlich Alkohol begossen - das Trinkgelage endete in einer Schlägerei und für beide wieder in der Klinik. Warum sich die 26 und 24 Jahre alten Männer an einer Bushaltestelle zofften, ist laut dem Polizeibericht noch unklar. Sie sollen sich im Krankenhaus kennengelernt haben. Passanten hätten die Kontrahenten zunächst getrennt. Die Polizei musste dann aber doch einschreiten und einen der Männer fesseln. Er war laut Polizei hochaggressiv und schimpfte wüst.

