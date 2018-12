Nach Fund von totem Baby: Polizei findet zweite Babyleiche

Duisburg Rund zwei Wochen nach dem Fund eines toten Babys aus Duisburg in einer Altkleidersortieranlage in Polen hat die Polizei in der Ruhrgebietsstadt eine weitere Babyleiche entdeckt. Das in der Nacht auf Samstag in der Wohnung einer jetzt festgenommenen Frau gefundene tote kleine Mädchen sei in Laken und Plastiktüten versteckt gewesen, teilten die Ermittler mit. Das städtische Jugendamt hatte die Frau betreut. Sie hatte die Geburt des Kindes gestanden, bestreitet aber, etwas mit dem toten Baby aus dem Altkleidercontainer zu tun zu haben. Gegen die Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen.

