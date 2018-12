New York US-Rapperin Cardi B hat sich von ihrem Ehemann und Kollegen Offset getrennt. "Wir sind nicht mehr zusammen, aber noch sehr gute Freunde und Geschäftspartner", sagte sie in einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. "Niemand von uns ist schuld. Ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, denn er ist der Vater meiner Tochter." Beide Musiker feiern in den USA große Erfolge.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder