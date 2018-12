Einsatzkräfte sind am Tatort, an dem die Leichen zweier Frauen aus Skandinavien gefunden worden.

Skandinavische Rucksacktouristinnen tot in Marokko gefunden

Rabat Am Fuß des bei Wanderern beliebten Berges Toubkal in Marokko sind die Leichen zweier Frauen aus Skandinavien gefunden worden. Die Frauen stammten aus Norwegen und Dänemark, teilte das marokkanische Innenministerium mit. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen, weil die beiden Stichverletzungen aufwiesen.

Die Sicherheitsbehörden nahmen nach eigenen Angaben am Morgen in Marrakesch einen Tatverdächtigen fest. Die Suche nach weiteren möglichen Tätern gehe jedoch weiter, hieß es in einer Mitteilung der Justizbehörden.

Der 4167 Meter hohe Toubkal liegt rund 70 Kilometer südlich von Marrakesch im Atlasgebirge. Die Gegend ist bei Wanderern und Bergsteigern beliebt.