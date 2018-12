Vergewaltigungsfall - Zehnter Verdächtiger festgenommen

Freiburg Rund zwei Monate nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen zehnten Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz sei nahe einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Eine 18-Jährige war Mitte Oktober den Ermittlern zufolge nach einem Discobesuch von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden. Neun Verdächtige waren bereits festgenommen worden - die acht Syrer und ein Deutscher ohne Migrationshintergrund sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

