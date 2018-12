Bericht zu Gatwick-Ermittlungen: Mann und Frau festgenommen

London Bei den zwei wegen der Dröhnen-Störaktionen am Londoner Flughafen Gatwick festgenommenen Personen handelt es sich einem Medienbericht zufolge um einen Mann und eine Frau. Die beiden seien "in der Gegend von Gatwick" gefasst worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur Press Association unter Berufung auf die Polizei der Grafschaft Sussex. Der Flughafen war seit Mittwochabend - mit kurzen Unterbrechungen - durch umherfliegende Drohnen lahmgelegt worden und soll am Samstag wieder zum Normalbetrieb zurückkehren.

