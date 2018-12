Köche bereiten Weihnachts-Paella für Migranten in Mexiko zu

Mexiko-Stadt Köche und freiwillige Helfer haben in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ein Weihnachtsessen für Tausende Migranten aus Mittelamerika zubereitet. Sie kochten Paella für rund 2500 Menschen, die derzeit in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht sind. Die Paella sei ein Gericht, das geteilt wird und stehe für Freundschaft, erklärte einer der Organisatoren. Für Heiligabend werde eine kleine Feier mit Musik vorbereitet, berichteten Migranten. In Tijuana harren derzeit rund 4000 Menschen aus zentralamerikanischen Ländern aus. Sie hoffen auf Asyl in den USA.

