Polizei geht 200 Drohnen-Sichtungen in Gatwick nach

London Die britische Polizei geht etwa 200 Drohnen-Sichtungen am Londoner Großflughafen Gatwick nach. Sie habe dazu bereits knapp 70 Aussagen - darunter auch vom Flughafenpersonal - eingeholt, berichtet die Nachrichtenagentur PA. Außerdem untersuchen die Ermittler eine zerstörte Drohne, die am Samstag am Flughafen entdeckt wurde. Der Airport war wegen des Drohnen-Alarms vor den Weihnachtsferien geschlossen worden. Etwa 1000 Flüge mit 140 000 Passagieren fielen aus. Seit dem Wochenende herrscht in Gatwick wieder Normalbetrieb.

