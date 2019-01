Schneechaos: Fahrer eines Räumfahrzeugs stirbt bei Unfall

Schnee-Chaos in Teilen Deutschlands: In der Nähe von Lenggries in Bayern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist der Fahrer eines Schneepfluges bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war am Freitagmorgen mit seinem Räumfahrzeug auf einer Brücke umgekippt und in einen aufgestauten...