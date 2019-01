Erziehungsmaßnahme: Vater setzt Tochter aus

Ein Vater hat seine Tochter ausgesetzt und ist dann verschwunden – die Erziehungsmaßnahme endete mit einem Polizeieinsatz.Wie die Beamten in einer Pressemitteilung berichten, hatte sich am Sonntagabend um 21 Uhr ein Anrufer gemeldet. In Alterfähr (Rügen) habe er eine Neunjährige getroffen, die...