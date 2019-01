Schnee bereitet im Alpenraum weiter Probleme

München Die Menschen in Bayern und in Österreich kämpfen weiter mit den Härten des Winters. In Südbayern sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, aber mit Lebensmitteln ausreichend versorgt. Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar. Sechs deutsche Schüler wurden gestern im Skigebiet Wildkogel von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet. Sie blieben aber nahezu unverletzt. In St. Anton am Arlberg wurde ein 16-jähriger Deutsch-Australier beim Skifahren von einer Lawine verschüttet und starb.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder