Deutsche Bahn: Betrunkener Lokführer verpasst Halt – Bundespolizei ermittelt

Die ruckelige Fahrweise des ICE ließ den Zugchef misstrauisch werden, dann rauschte der Zug der Deutschen Bahn auch noch am geplanten Halt in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) vorbei. Mit 2,49 Promille hat ein Lokführer am Steuer seines Zuges gesessen, wie ein Alkoholtest ergab. Die Trunkenheitsfahrt des...