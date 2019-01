Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff haben sich getrennt

Acht Jahre waren Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff ein Paar, doch nun ist Schluss. Wie die Sängerin am Montagabend auf Instagram bestätigte, haben sich die beiden getrennt. Ihre Fans trösten die Sängerin.„Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine...