Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Zweijährigen von Felsen behindert

Seit einer Woche ist der kleine Julen in einem 107 Meter tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollen. Nach zahlreichen Problemen in den vergangenen Tagen hatten am Samstag die Bohrungen für einen Bergungstunnel begonnen. Doch ein großer Felsbrocken macht den Rettern Probleme.In der Nacht zu...