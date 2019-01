Skilehrerverband beklagt Unwissen von Skifahrern über Lawinengefahren

Der Dauerschnee in den Alpen bricht Rekorde: „Wir haben schon jetzt an sechs Wetterstationen historische Niederschlagsrekorde“, sagt An­dreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. In einigen Orten wurde das Dreifache des Durchnittswertes gemessen. Doch der Schnee ist gefährlich. Erst am Dienstag...