Geiselnahme in Mainkofen: Mann hielt Patientin in Klinikum gefangen

Ein Patient (40) hat am Freitagvormittag im Bezirksklinikum Mainkofen in Niederbayern eine Geisel genommen. Das Gebäude wurde von Polizei und SEK umstellt. Am frühen Nachmittag konnte er überwältigt werden.Laut Polizei war der Mann mit zwei Messern bewaffnet. Er bedrohte dann mit einem der Messer...